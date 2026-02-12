Nuovo incidente sulla Palermo-Agrigento in contrada Coda di Volpe

Il tratto della Statale 121 compreso tra Misilmeri e Bolognetta si conferma uno dei punti più critici della viabilità siciliana. Questa mattina, un nuovo tamponamento all’altezza di contrada Coda di Volpe ha paralizzato il traffico.

Soltanto ventiquattr’ore prima, lo stesso asfalto era stato teatro di uno scontro violento tra una Jeep Compass e un autocarro carico di prodotti ortofrutticoli, finito ribaltato sulla carreggiata. Nonostante la dinamica impressionante, il conducente ferito, trasportato d’urgenza al pronto soccorso dai sanitari del 118, non sarebbe in pericolo di vita.

Il bollettino recente è drammatico: sono ben cinque i sinistri registrati in meno di una settimana nello stesso fazzoletto di terra. Il ricordo più doloroso risale alla fine di gennaio, quando un tragico scontro costò la vita a tre persone: i soccorritori Gaspare Lo Giudice e Giuseppe Badalamenti, insieme alla paziente novantacinquenne Giovanna Oddo.

La scia di sangue ha spinto undici sindaci del comprensorio a fare fronte comune. Con una lettera indirizzata alla Regione Siciliana e all’Anas, i primi cittadini hanno denunciato l’insostenibile pericolosità della SS121, puntando il dito contro un’anomalia infrastrutturale che dura da oltre un decennio: la chiusura del viadotto locale, interdetto al traffico da ormai undici anni, che costringe i flussi veicolari a deviazioni e strettoie letali.