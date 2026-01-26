Addio a Kasta Diva, il performer siciliano muore a 40 anni

Il palcoscenico della nightlife italiana perde una delle sue stelle più luminose e raffinate. È scomparso a soli 40 anni Bruno Gagliano, artista siciliano, di Alcamo, che per oltre un quindicennio ha dominato le scene LGBTQIA+ nazionali sotto le vesti di Kasta Diva. La notizia ha scosso profondamente non solo la sua terra d’origine, ma anche le piazze di Roma, Milano e Padova, dove Bruno era diventato un punto di riferimento per talento e carisma.

Vera e propria maestra del trasformismo e del make-up, Kasta Diva aveva raggiunto il culmine della popolarità nel 2017, conquistando il titolo di Miss Drag Queen Lazio. Bruno non era solo un performer: era un esteta dell’eleganza, una “regina del lip-sync” capace di incantare il pubblico con una cura maniacale per il dettaglio e una sensibilità rara. Nonostante negli ultimi anni, complice la pausa forzata della pandemia, si fosse progressivamente allontanato dalle scene, il legame con la sua comunità non si era mai spezzato.

In queste ore, i social sono stati inondati da un fiume di ricordi. Amici, colleghi e fan celebrano l’uomo dietro il personaggio: un artista impeccabile che ha saputo trasformare l’intrattenimento in una forma d’arte colta e accessibile, lasciando un vuoto incolmabile nel panorama drag italiano.