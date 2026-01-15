Cronaca

Da oggi autovelox fisso sulla SS113: occhio al limite dei 50 all’ora

Parte da oggi il sistema di controllo elettronico della velocità sulla Statale 113 a Santa Flavia, all’altezza del cimitero. Il dispositivo fisso sarà operativo 24 ore su 24 e imporrà il rispetto del limite di 50 chilometri orari. È prevista una tolleranza di 5 km/h: superata questa soglia, scatterà automaticamente la sanzione pecuniaria. Per chi viaggia a 66 km/h o oltre, oltre alla multa si aggiunge anche la sottrazione di punti dalla patente di guida.

Il sistema tecnologico non si limiterà solo al controllo della velocità: sarà in grado di verificare anche la presenza della copertura assicurativa e la regolarità della revisione periodica del veicolo.

