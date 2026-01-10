Comune di Palermo: 400mila euro a fondo perduto per nuove imprese

Il Comune di Palermo continua con determinazione il percorso di sostegno all’economia locale e alle politiche attive per il lavoro, confermando per il secondo anno consecutivo un pacchetto articolato di misure a favore delle imprese, dell’occupazione e della formazione professionale.

Con una serie di determinazioni dirigenziali adottate a dicembre 2025, l’Amministrazione comunale ha destinato risorse complessive superiori a 750.000 euro per il finanziamento di interventi mirati che incidono direttamente sulla tenuta e sul rilancio del tessuto produttivo cittadino, sostenendo imprese esistenti, nuove iniziative economiche e percorsi di formazione qualificata.

Tra le misure più innovative e strategiche viene ufficialmente avviato il progetto “Botteghe Scuola”, che rappresenta un investimento strutturale sul lavoro e sulle competenze. L’iniziativa, finanziata con una dotazione complessiva di 280.000 euro, sostiene progetti finalizzati alla trasmissione dei mestieri artigiani, alla formazione esperienziale dei giovani e all’inserimento lavorativo qualificato. I 5 progetti ammessi, presentati dalle associazioni di categoria CNA, CONFCOMMERCIO, CONFESERCENTI, MAESTRI ARTIGIANI e ARTIGIANSERVICE, sono stati finanziati dal Comune al 100%, a conferma della forte volontà dell’Amministrazione di puntare su lavoro stabile, competenze e qualità professionale.

Parallelamente, l’Amministrazione comunale ha stanziato 400.000 euro per sostenere la creazione di nuove imprese e il potenziamento di quelle esistenti, attraverso un sistema di contributi a fondo perduto che può coprire fino all’80% degli investimenti ammessi. La misura ha consentito di finanziare i progetti di oltre 30 imprese, sostenendo interventi di avvio, ammodernamento, innovazione tecnologica e sviluppo organizzativo.

La creazione di nuove imprese rappresenta uno degli strumenti più efficaci per rafforzare l’economia cittadina e garantire uno sviluppo sostenibile nel tempo. Avviare nuove attività significa generare nuovi posti di lavoro, ampliare la base produttiva locale e aumentare la capacità del territorio di attrarre investimenti e competenze.

Si tratta di un intervento di grande rilevanza strategica, perché consente alle imprese di affrontare investimenti spesso difficili da sostenere in autonomia, riducendo il fabbisogno di capitale proprio e facilitando l’accesso al credito. Il contributo pubblico agisce così da leva economica capace di generare un effetto moltiplicatore sugli investimenti privati, stimolando nuova occupazione, rafforzando la competitività delle attività economiche e favorendo la rigenerazione del tessuto commerciale nei quartieri della città.

Le ricadute attese riguardano non solo la crescita delle singole imprese beneficiarie, ma l’intero sistema economico urbano, con effetti positivi su servizi, filiere locali e qualità dell’offerta commerciale.

Si aggiunge, inoltre, il finanziamento degli indennizzi alle imprese danneggiate dai cantieri pubblici, misura fortemente voluta dall’Amministrazione per accompagnare le attività economiche nelle fasi di trasformazione urbana della città. Per questo intervento sono stati destinati 70.000 euro, a beneficio delle imprese che hanno registrato una riduzione del fatturato a causa dei lavori in corso. Si precisa che sono state finanziate tutte le istanze presentate.

L’insieme degli interventi adottati conferma la volontà dell’Amministrazione Lagalla di rendere strutturali le politiche di sostegno al tessuto produttivo, accompagnando le imprese nei momenti di difficoltà e creando nuove opportunità di crescita economica e occupazionale per la città, come spiega l’assessore alle Attività produttive Giuliano Forzinetti: «Queste misure rappresentano una scelta politica chiara: investire sul lavoro, sulle imprese e sulla formazione significa investire sul futuro di Palermo. Per il secondo anno consecutivo confermiamo e rafforziamo strumenti concreti a sostegno dell’economia cittadina, creando le condizioni per la nascita di nuove imprese e nuovi posti di lavoro. Il contributo fino all’80% sugli investimenti è un segnale forte di vicinanza alle imprese e un aiuto reale per chi sceglie di investire in città. Con le Botteghe Scuola avviamo inoltre un modello virtuoso che unisce tradizione, innovazione e occupazione qualificata, in piena sinergia con le associazioni di categoria, che ringrazio per il lavoro svolto e per la qualità dei progetti presentati».