In Sicilia Zhoe è tra i primi nati del 2026: il vagito un secondo dopo la mezzanotte

Il nuovo anno a Catania si apre nel segno della vita. Allo scoccare della mezzanotte, esattamente un secondo dopo l’inizio del 2026, l’ospedale Nesima ha festeggiato la nascita di Zhoe, la prima neonata della città etnea.

La piccola, che pesa 2.780 grammi, gode di ottima salute. Il parto è avvenuto presso il reparto di Ginecologia, eccellenza guidata dal Prof. Ettore, dove l’équipe medica e infermieristica ha assistito con dedizione la madre, Paola, una trentunenne già al suo terzo figlio.

Ad accogliere la nuova arrivata, oltre ai medici, un emozionatissimo papà Stefano, 30 anni. La nascita di Zhoe non è solo un traguardo cronologico, ma un simbolo di speranza e vitalità che inaugura nel migliore dei modi il calendario del 2026 per l’intera comunità catanese.