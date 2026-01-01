Cronaca

Anche Enea e Jana tra i primi nati in Sicilia

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

É Jana la prima bimba nata nel 2026 in provincia di Trapani, venuta alla luce alle ore 6.43 all’Unità operativa di Ostetricia e ginecologia del presidio ospedaliero Sant’Antonio Abate, dalla mamma Aida, nata a Marsala nel 1996.

Un parto spontaneo, con la nascitura dal peso di Kg 3,300, sebbene seguita come gravidanza a rischio per il sospetto di atresia delle vie biliari.

Alle 16,45 invece é nato Enea, di 2.400 grammi, al punto nascita dell’ospedale di Mazara del Vallo, dalla mamma Giovanna (nella foto).

News suggerite per te:

  1. In Sicilia Zhoe è tra i primi nati del 2026: il vagito un secondo dopo la mezzanotte
  2. È uno dei primi siciliani nati nel 2026, Alessandro viene al mondo alle 00.01
  3. Policlinico, primi interventi in Italia con l’intelligenza artificiale: operati con successo tre pazienti con riparazione di aneurisma aortico
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia
Nessun commento

Ultime notizie

Rapina su autobus Amat allo Zen: autista minacciato con pistola sviene per lo shock
Cronaca
Allerta meteo per venerdì 2 gennaio: venti di burrasca forte in arrivo sulla Sicilia
Meteo
“Ma non erano a Bari?”: i The Kolors a Palermo dopo la TV, social scatenati sul caso della diretta
Società
Benvenuto Samuele: è lui il primo bimbo del 2026 nato a Palermo
Cronaca
È uno dei primi siciliani nati nel 2026, Alessandro viene al mondo alle 00.01
Cronaca