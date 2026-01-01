Anche Enea e Jana tra i primi nati in Sicilia

É Jana la prima bimba nata nel 2026 in provincia di Trapani, venuta alla luce alle ore 6.43 all’Unità operativa di Ostetricia e ginecologia del presidio ospedaliero Sant’Antonio Abate, dalla mamma Aida, nata a Marsala nel 1996.
Un parto spontaneo, con la nascitura dal peso di Kg 3,300, sebbene seguita come gravidanza a rischio per il sospetto di atresia delle vie biliari.
Alle 16,45 invece é nato Enea, di 2.400 grammi, al punto nascita dell’ospedale di Mazara del Vallo, dalla mamma Giovanna (nella foto).
