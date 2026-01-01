Rapina su autobus Amat allo Zen: autista minacciato con pistola sviene per lo shock

Grave episodio di violenza allo Zen, dove un conducente Amat della linea 619 è stato vittima di un’intimidazione armata. Due giovani a bordo di uno scooter hanno bloccato la corsa dell’autobus, posizionandosi davanti al mezzo.

Uno dei malviventi ha estratto una pistola puntandola contro il dipendente dell’azienda di trasporto pubblico. Il conducente, sotto shock, ha perso i sensi. Dopo essersi ripreso, ha immediatamente allertato i carabinieri: sul posto sono intervenute cinque pattuglie per le indagini.