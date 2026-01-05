Blitz allo Zen 2, fiuto dei cani infallibile: trovata pistola e 169 proiettili Magnum

Le festività a Palermo e provincia non sono state solo un momento di celebrazione, ma anche il palcoscenico di un’intensa attività di prevenzione condotta dai Carabinieri. Il bilancio delle operazioni parla chiaro: un arsenale nascosto, reati predatori e condotte pericolose al volante hanno segnato il ritmo degli interventi sul territorio.

Il “colpo” allo Zen 2: l’arsenale nel sottoscala

L’episodio più rilevante si è consumato nel cuore dello Zen 2, precisamente in via Agesia di Siracusa. Qui, i militari della stazione locale, supportati dal fiuto infallibile delle unità del Nucleo Cinofili di Palermo Villagrazia, hanno setacciato i padiglioni del quartiere.

L’intuizione dei cani anti-esplosivo ha permesso di scovare un’intercapedine abilmente ricavata nel sottoscala di un edificio. All’interno della nicchia era custodito un vero e proprio kit da fuoco: una pistola revolver a cinque colpi, priva di matricola, e un ingente quantitativo di munizioni, ben 169 cartucce calibro 44 magnum.

L’arma e il munizionamento sono stati immediatamente sequestrati e inviati ai laboratori di balistica: l’obiettivo è capire se il revolver sia stato utilizzato in recenti agguati o episodi di intimidazione mafiosa.