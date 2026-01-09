Cronaca

Palermo, fanno saltare il postamat ma il colpo fallisce: caccia ai tre banditi

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

Tentativo di furto al postamat di piazzale della Costellazione a Palermo. Durante la notte appena trascorsa, tre individui con il volto coperto hanno posizionato un ordigno esplosivo nei pressi dell’ufficio postale nel tentativo di impossessarsi del denaro custodito nella cassaforte dello sportello automatico.

Anche in questa circostanza, l’esplosione ha provocato soltanto danni strutturali all’ATM, senza che i malviventi riuscissero nel loro intento.

Il colpo è andato a vuoto. Le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per identificare i responsabili, analizzando le registrazioni delle telecamere di sicurezza presenti non solo presso l’ufficio postale ma anche nell’intera zona circostante, alla ricerca di elementi utili per risalire agli autori del raid.

News suggerite per te:

  1. Notte di fuoco allo Zen: bomba contro il Postamat
  2. Palermo, assaltano il “Paghi Poco” calandosi dal tetto: arrestato uno dei banditi
  3. Foto e video di bimbi sotto i 5 anni abusati, 2 arresti e 3 denunce in Sicilia: coinvolto operatore sanitario
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia
Nessun commento

Ultime notizie

Tragedia in Germania, padre, madre e bimbo siciliani morti nell’esplosione della casa
Cronaca In primo piano
Continua la somministrazione dei vaccini antinfluenzali al Policlinico di Palermo
Salute e Sanità
Una strada per Biagio Conte, il missionario degli ultimi: cerimonia lunedì a Palermo
Cronaca
Il Telegraph incorona la Sicilia tra le mete imperdibili del 2026
Economia&Lavoro
Its Academy, governo Schifani stanzia oltre 3,4 milioni per mobilità internazionale degli studenti
Politica