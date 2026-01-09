Palermo, fanno saltare il postamat ma il colpo fallisce: caccia ai tre banditi

Tentativo di furto al postamat di piazzale della Costellazione a Palermo. Durante la notte appena trascorsa, tre individui con il volto coperto hanno posizionato un ordigno esplosivo nei pressi dell’ufficio postale nel tentativo di impossessarsi del denaro custodito nella cassaforte dello sportello automatico.
Anche in questa circostanza, l’esplosione ha provocato soltanto danni strutturali all’ATM, senza che i malviventi riuscissero nel loro intento.
Il colpo è andato a vuoto. Le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per identificare i responsabili, analizzando le registrazioni delle telecamere di sicurezza presenti non solo presso l’ufficio postale ma anche nell’intera zona circostante, alla ricerca di elementi utili per risalire agli autori del raid.