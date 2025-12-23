Concorsi alla Regione Siciliana, pubblicati i bandi: 322 nuovi funzionari e 832 progressioni

Via libera a nuovi concorsi per 322 posti da funzionario nei ruoli della Regione Siciliana e alle progressioni verticali per 832 dipendenti. Il Dipartimento della Funzione pubblica e del personale ha pubblicato quattro avvisi di selezione che, sommati ai due precedenti, completano le procedure concorsuali previste nel Piano integrato di attività e organizzazione (Piao) 2025, nell’ottica del rinnovamento generazionale dell’amministrazione regionale.

Nel dettaglio, sulla sezione Bandi di concorso del sito istituzionale del Dipartimento della Funzione pubblica sono stati pubblicati quattro avvisi per l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di 322 funzionari (ex categoria D) così suddivisi:

60 unità nel profilo professionale di funzionario tecnico, negli ambiti di tutela e valorizzazione delle risorse ambientali, sviluppo produttivo e promozione del territorio, pianificazione e assetto territoriale (codice TECO);

52 unità nei profili professionali di Ispettore del lavoro (codice ISPAM) e Funzionario ispettivo (codice ISPTEC);

10 unità nel profilo di funzionario tecnico Beni culturali – Archeologo (codice ARCH);

200 unità destinate al potenziamento dei Centri per l’impiego della Sicilia.

Le domande potranno essere presentate entro 45 giorni, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione sul portale InPA.

«Manteniamo un impegno preciso assunto con i siciliani – dichiara il presidente della Regione Renato Schifani, che ricopre anche l’incarico ad interim di assessore alla Funzione pubblica – rafforzare la macchina amministrativa regionale rendendola più efficiente, qualificata e moderna. Questi concorsi e le progressioni verticali rappresentano un passaggio decisivo per valorizzare il personale interno e per inserire nuove professionalità, indispensabili per affrontare le sfide legate alla programmazione, alla gestione dei fondi e allo sviluppo del territorio. Ringrazio il dirigente generale del Dipartimento della Funzione pubblica e tutto il personale per il lavoro svolto».

È stato pubblicato, inoltre, sul sito del Dipartimento della Funzione pubblica anche l’avviso relativo alle progressioni verticali riservate al personale interno. Come previsto dal Ccrl del comparto, l’avviso consentirà a 536 dipendenti dell’area dei coadiutori di accedere all’area degli assistenti e a 296 dipendenti dell’area degli assistenti di transitare nell’area dei funzionari. Le domande potranno essere presentate sul Portale del dipendente a partire dal 7 gennaio ed entro il 6 febbraio 2026.