Si ribalta con l’escavatore, morto operaio di 30 anni

Tragico incidente sul lavoro nel pomeriggio a Ginostra, piccola frazione dell’isola di Stromboli, nell’arcipelago delle Eolie. Un operaio di 30 anni ha perso la vita dopo il ribaltamento dell’escavatore sul quale stava operando.

La vittima, originaria di Barcellona Pozzo di Gotto, nel Messinese, era impegnata in interventi di messa in sicurezza dei torrenti, attività avviate a seguito dell’emergenza alluvionale che nell’ottobre del 2024 aveva colpito duramente il borgo di Ginostra e il centro abitato di Stromboli.

Immediato l’allarme, ma i soccorsi si sono rivelati purtroppo inutili, così come l’intervento della guardia medica. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, giunti da Stromboli, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità.