Incidente mortale: la Smart si ribalta e si schianta, muore papà di 38 anni, figlio in rianimazione

Un 38enne ha perso la vita e il figlio quattordicenne è rimasto ferito in un grave incidente stradale verificatosi nella parte alta di via Palermo, a Catania. Stando a una prima ricostruzione, l’auto condotta dall’uomo, una Smart, si sarebbe capovolta in seguito all’urto con uno spartitraffico, finendo poi per schiantarsi contro un muro. La vittima rispondeva al nome di Christian Mandrà, padre di due figli.

Sul luogo del sinistro sono giunti i sanitari del 118 di Catania che hanno prestato soccorso a entrambi. Il padre, purtroppo, è spirato durante il tragitto in ambulanza verso il nosocomio. I medici si sono occupati del 14enne, che adesso si trova ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale San Marco. La polizia locale si sta occupando dei rilievi e delle indagini del caso.