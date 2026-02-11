Tir si ribalta e si schianta con auto sulla Palermo-Agrigento, un ferito

Ancora un incidente sulla strada statale 121, nel tratto che collega Palermo ad Agrigento. All’altezza di contrada Coda di Volpe, si è verificato un violento scontro che ha coinvolto un’autovettura e un mezzo pesante. Per cause ancora in fase di accertamento da parte delle autorità, l’impatto è stato così violento da causare il ribaltamento del camion, che ha finito la sua corsa occupando gran parte della carreggiata.

Immediato l’intervento dei sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure a una persona rimasta ferita nello schianto; non si conoscono ancora i dettagli sulle sue condizioni. Sul posto sono giunti tempestivamente le autoritàper effettuare i rilievi necessari e ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Pesanti le ripercussioni sulla viabilità.