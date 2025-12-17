Società

A Palermo arriva la ruota panoramica di Natale vicino al mare

PALERMO – Dimenticate la vista sul Politeama o la brezza di Mondello: quest’anno il Natale a Palermo si ammira da una prospettiva tutta nuova, con lo sguardo rivolto verso il mare. La tanto attesa ruota panoramica ha trovato la sua nuova collocazione: non sarà piazza Verdi, come ipotizzato in un primo momento, ma piazza Andrea Camilleri, l’area che si affaccia proprio sulla Cala e sul Porto di Palermo.

La decisione è arrivata dopo aver vagliato quattro diverse opzioni in giro per la città, ma alla fine la scelta è ricaduta sullo slargo intitolato al papà di Montalbano, lasciando libere altre zone (tra cui quella del Teatro Massimo) per differenti eventi natalizi. A gestire l’attrazione sarà una ditta specializzata di Taranto, che avrà il compito non solo di montare la struttura metallica, ma anche di garantire tutti i piani di sicurezza e soccorso necessari per far divertire i palermitani senza pensieri.

Ma cosa troveremo esattamente? La ruota panoramica occuperà una superficie importante, circa 238 metri quadrati (17×14 metri), ma non sarà sola. A rendere l’atmosfera ancora più magica ci penseranno dodici caratteristiche casette in legno, che trasformeranno l’area in un piccolo villaggio di Natale a due passi dalle navi. C’è tempo per godersi il panorama dall’alto e passeggiare tra gli stand: la struttura resterà operativa fino al 10 gennaio.

