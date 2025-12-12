Dramma in mare: accusa un malore mentre pesca e muore a 28 anni

Dramma lungo la spiaggia di viale Mediterraneo, a Porto Empedocle. Un giovane di 28 anni, Angelo Piazza, originario del luogo, è scivolato in mare ed è annegato durante la notte mentre era impegnato nella pesca di polpi. Il corpo senza vita, recuperato dai soccorritori, è stato trasferito presso l’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, dove è stato sottoposto a una prima ispezione da parte del medico legale.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri e il sostituto procuratore di turno per coordinare gli accertamenti e le indagini del caso.

Secondo le prime ricostruzioni, il 28enne empedoclino sarebbe stato colto da un malore mentre pescava.

Il malore improvviso lo avrebbe fatto cadere in acqua, provocandone l’annegamento. Al termine degli accertamenti di rito in ospedale, la salma sarà restituita ai familiari per l’ultimo saluto.