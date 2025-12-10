Cronaca

Travolto dal suo furgone: muore operaio di 38 anni, lascia moglie e 3 figlie

Tragedia a Canicattì: operaio 38enne travolto dal suo furgone. Calogero Scaglione lascia moglie e tre figlie piccole
di Redazione Web
Una tragedia assurda ha spezzato la vita di un uomo nel pieno degli anni. Calogero Scaglione, 38 anni, è morto domenica mattina a Canicattì in un drammatico incidente sul lavoro: il suo stesso furgone lo ha travolto e schiacciato contro un altro mezzo parcheggiato.

Quello che inizialmente sembrava un caso misterioso si è rivelato essere una fatalità dalle dinamiche ricostruite dai carabinieri. L’operaio aveva appena lasciato il suo camion in via Diaz, una strada con una leggera pendenza all’interno di un deposito di rifiuti speciali dove prestava servizio. Per ragioni ancora da chiarire, il veicolo si è rimesso in moto da solo, travolgendo Scaglione e incastrandolo tra le lamiere di un altro autocarro in sosta.

I militari dell’Arma, giunti sul posto insieme ai sanitari del 118, hanno trovato il corpo dell’uomo privo di vita. Secondo il referto del medico legale, il decesso è stato istantaneo a causa della violenza dell’impatto.

I mezzi coinvolti nell’incidente mortale sono stati posti sotto sequestro per permettere gli accertamenti tecnici necessari a fare piena luce sulla dinamica. Le indagini hanno confermato che si è trattato di una disgrazia: il furgone, evidentemente non bloccato correttamente, si è mosso autonomamente travolgendo il conducente.

La notizia ha sconvolto l’intera comunità di Canicattì. Calogero Scaglione lascia nel dolore la moglie e tre figlie piccole. Sui social network si sono moltiplicati i messaggi di cordoglio per una famiglia colpita da un lutto improvviso e devastante.

I funerali si sono svolti nel pomeriggio di ieri, alle 15:30, nella chiesa Maria Ausiliatrice di Canicattì, dove amici, parenti e conoscenti si sono stretti attorno ai familiari per un ultimo saluto.

