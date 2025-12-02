Caos al Lidl, ruba 5 mila euro in spesa e lancia gli scatoloni contro i Carabinieri

Non appena ha notato i carabinieri, ha scagliato contro di loro due scatoloni colmi di generi alimentari e altri prodotti, aggredendoli fisicamente, ma alla fine ha dovuto arrendersi. Un uomo di 43 anni è stato arrestato nei giorni scorsi a Villabate con l’accusa di aver sottratto merce per un valore di circa 5 mila euro dal supermercato Lidl di via Alcide De Gasperi.

I militari della stazione di Belmonte Mezzagno sono intervenuti in seguito alla segnalazione del personale dell’istituto di vigilanza in servizio presso il market. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, il 43enne — già gravato dall’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria — dopo aver manomesso una videocamera di sorveglianza, avrebbe utilizzato una spranga di ferro per forzare uno degli ingressi del punto vendita.

Al loro arrivo le pattuglie dell’Arma, come riferiscono dal Comando provinciale, hanno sorpreso l’indagato nell’area di scarico merci, dove aveva già accatastato due grossi pacchi pieni di prodotti. Vistosi in trappola, il 43enne avrebbe lanciato le scatole contro i militari per poi tentare la fuga. Al termine di una breve colluttazione, l’uomo è stato tratto in arresto per tentato furto aggravato, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale.

Il Giudice per le indagini preliminari del tribunale di Palermo ha convalidato il provvedimento e applicato nei confronti dell’indagato la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di residenza.