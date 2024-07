Carabiniere blocca ladro al Lidl, ferito durante la colluttazione

Un carabiniere libero dal servizio è stato soccorso dai sanitari del 118 dopo aver cercato di bloccare un ladro in un supermercato Lidl di Palermo. L’episodio è avvenuto nella serata di ieri, intorno alle ore 20, presso il punto vendita di via Rosario Nicoletti.

Stando alle prime ricostruzioni, il militare si trovava all’interno del supermercato per fare la spesa quando ha notato un uomo che stava cercando di uscire dal negozio con una serie di bottiglie di olio e altri generi alimentari senza passare dalle casse per pagare la merce. Resosi conto che si trattava di un furto, il carabiniere ha cercato di fermare il taccheggiatore bloccandolo appena fuori dal supermercato e costringendolo a lasciare a terra la refurtiva. Ne è nata una colluttazione durante la quale l’uomo è riuscito a divincolarsi e a darsi alla fuga facendo perdere le proprie tracce. Il militare dell’Arma ha riportato alcune escoriazioni ed è stato soccorso sul posto dal 118, che lo ha medicato senza doverlo trasportare in ospedale.

Sono intervenute alcune pattuglie del Nucleo Radiomobile dei carabinieri che hanno raccolto le testimonianze dei presenti e acquisito i filmati ripresi dalle telecamere di sicurezza del supermercato. Le immagini saranno utili per risalire all’identità del ladro e inchiodarlo alle proprie responsabilità. La refurtiva recuperata è stata restituita al direttore del Lidl che ha ringraziato il carabiniere per il tempestivo intervento che ha sventato il furto.

Un precedente simile risale al 2021 quando un carabiniere fuori servizio aveva bloccato un rapinatore in fuga dal Conad di corso Calatafimi a Palermo. In quella occasione il militare aveva letteralmente placcato il malvivente per impedirgli di far perdere le proprie tracce in attesa dell’arrivo della pattuglia.