Incidente mortale, donna si schianta e muore sul colpo

Una donna ha perso la vita questa mattina in un drammatico sinistro stradale avvenuto sulla strada che unisce Menfi a Santa Margherita di Belice, all’altezza della contrada Feudotto.

La vittima, residente a Santa Margherita di Belice, era alla guida di una Peugeot quando, per ragioni ancora al vaglio degli inquirenti, ha perso il controllo del veicolo in un tratto rettilineo. L’auto è finita fuori dalla sede stradale, precipitando in un canale laterale. L’urto si è rivelato fatale: la conducente è deceduta immediatamente.

L’allarme ha mobilitato i sanitari del servizio d’emergenza 118, giunti sul luogo del sinistro ma impossibilitati a prestare soccorso vista la gravità della situazione. I militari dell’Arma dei Carabinieri hanno avviato gli accertamenti per chiarire la sequenza degli eventi, supportati dal personale tecnico dell’Anas. Dalle prime verifiche emerge che nessun altro mezzo sia rimasto coinvolto nell’accaduto.

L’arteria stradale è stata temporaneamente interdetta al passaggio veicolare su una corsia per permettere le attività di soccorso e i necessari accertamenti tecnici sulla scena dell’incidente.

