Incidente sulla SS186 di Monreale, auto si ribalta e si schianta

Intorno alle 18 i Vigili del Fuoco di Partinico sono intervenuti per un sinistro stradale sulla SS186 di Monreale al km 19 in direzione Pioppo. L’auto, a causa del manto stradale reso scivoloso dalla forte umidità, ha sbandato andando a impattare contro la parete della montagna e si è ribaltata; fortunatamente non ha coinvolto altri veicoli.

L’automobilista, un uomo di 35 anni di Palermo, è stato trasportato in via precauzionale all’ ospedale di Partinico per accertamenti. Ingenti i danni subiti dall’auto. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco del distaccamento locale, anche i carabinieri e il personale del 118.