Drammatico incidente sulla A19, auto si blocca e viene travolta da altre tre vetture: un ferito grave

Un’auto si è arrestata di traverso in corsia di sorpasso, dopo essere sbandata, ed è stata travolta da altre tre vetture lungo l’autostrada A19 in direzione di Palermo. È accaduto attorno alle 18:40, tra gli svincoli di Mulinello ed Enna. Ferito l’automobilista che era rimasto bloccato, trasportato d’urgenza all’ospedale Umberto I di Enna. Risulterebbe in condizioni gravi, ma per il momento non si hanno ulteriori dettagli.

Per tale ragione è stato interdetto al transito questo segmento dell’autostrada Palermo-Catania, causando lunghe code. Sul posto gli agenti della Polizia stradale di Enna, che stanno eseguendo i rilievi. Dalla Polstrada comunicano che non appena i rilievi saranno completati la carreggiata verrà riaperta. Per ora, le auto in transito vengono fatte uscire a Mulinello, per proseguire in direzione di Enna.

I vigili del fuoco del comando di Enna hanno precisato che il loro intervento è in corso al km 127. Nel sinistro sono state coinvolte tre autovetture e un furgoncino. Nell’impatto sono rimaste ferite due persone, di cui una in codice rosso, trasportate dal personale del 118 all’ospedale Umberto I di Enna. Sul posto anche i tecnici dell’Anas.