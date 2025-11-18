Cronaca

Dramma a scuola, studentessa si getta dal primo piano

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

Una studentessa di 17 anni ha tentato il suicidio lanciandosi dal primo piano di un istituto superiore di Acireale. Un gesto estremo, compiuto davanti all’insegnante e ai suoi compagni di classe.

Stando alle prime informazioni, la giovane vivrebbe una difficile situazione familiare, caratterizzata da forti contrasti di natura culturale con il padre, di fede islamica, il quale non avrebbe accettato lo stile di vita più occidentale della figlia.

La ragazza è stata prontamente soccorsa dagli operatori del 118 e trasportata in elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania. Fortunatamente, le sue condizioni non desterebbero preoccupazione: ha riportato un trauma toracico e non sarebbe in pericolo di vita. È stata affidata a un team di psicologi per il necessario supporto.

Sull’episodio indagano i Carabinieri, al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e le motivazioni alla base del gesto.

News suggerite per te:

  1. Sfrattato da casa, si getta dal sesto piano: dramma a Milano, la vittima è un anziano siciliano
  2. Tenta di recuperare il cellulare e precipita dal primo piano: grave una 32enne
  3. Dramma a Villa Sofia, pensionato ritrovato cadavere all’ottavo piano: era scomparso dal pronto soccorso
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia
ARGOMENTI:
Nessun commento

Ultime notizie

Follia in centro a Palermo: guida contromano in piazza Marina, poi scende e morde un carabiniere
Cronaca
Meteo, crollo delle temperature in Sicilia: nel weekend arriva il gelo e la prima neve
Meteo
Notte di violenza a Palermo: 35enne circondato, picchiato e rapinato dal branco in centro
Cronaca In primo piano
Maxi furto al supermercato MD: rubate due casseforti con 22 mila euro
Cronaca
“Coltiva il Futuro, Nutri il Pianeta”, l’educazione ambientale e alimentare entra nelle scuole siciliane
Comunicati stampa