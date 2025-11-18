Dramma a scuola, studentessa si getta dal primo piano

Una studentessa di 17 anni ha tentato il suicidio lanciandosi dal primo piano di un istituto superiore di Acireale. Un gesto estremo, compiuto davanti all’insegnante e ai suoi compagni di classe.

Stando alle prime informazioni, la giovane vivrebbe una difficile situazione familiare, caratterizzata da forti contrasti di natura culturale con il padre, di fede islamica, il quale non avrebbe accettato lo stile di vita più occidentale della figlia.

La ragazza è stata prontamente soccorsa dagli operatori del 118 e trasportata in elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania. Fortunatamente, le sue condizioni non desterebbero preoccupazione: ha riportato un trauma toracico e non sarebbe in pericolo di vita. È stata affidata a un team di psicologi per il necessario supporto.

Sull’episodio indagano i Carabinieri, al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e le motivazioni alla base del gesto.