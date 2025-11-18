Cronaca

Maxi furto al supermercato MD: rubate due casseforti con 22 mila euro

Colpo grosso al supermercato MD di Realmonte, situato lungo la strada statale 115. Ignoti malviventi, dopo aver forzato un infisso, si sono introdotti all’interno dell’attività commerciale. Una volta dentro, hanno preso di mira e svuotato due casseforti che custodivano, presumibilmente, l’incasso degli ultimi giorni. Il bottino, da una prima stima, si aggirerebbe intorno ai 22 mila euro.

L’allarme è stato lanciato da un responsabile del supermercato, che ha immediatamente contattato le forze dell’ordine. I carabinieri hanno quindi avviato le indagini per identificare i responsabili del furto. Gli autori del colpo sembrano aver agito a colpo sicuro, quasi certamente a conoscenza del fatto che le due casseforti contenessero una somma considerevole.

