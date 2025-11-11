Vaccini gratis per tutti a Palermo: dove e quando fare l’antinfluenzale e anticovid

La salute dei cittadini al primo posto. L’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello” di Palermo lancia l’iniziativa “Influ Day”, una campagna di vaccinazione ad accesso libero per rafforzare le difese della comunità in vista della stagione invernale. L’evento, promosso in sinergia con l’Assessorato regionale alla Salute e il Dasoe (Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico), si inserisce nel quadro del piano di vaccinazione antinfluenzale 2025-2026.

I cittadini potranno accedere gratuitamente alle vaccinazioni in due giornate dedicate: sabato 15 novembre e sabato 13 dicembre 2025. Per l’occasione, il presidio CTO (Centro Traumatologico Ospedaliero) aprirà le sue porte con orario continuato dalle 9:00 alle 17:00. Non sarà necessaria alcuna prenotazione, un dettaglio pensato per massimizzare la partecipazione e agevolare l’accesso.

La sede operativa sarà il CUPRE (Centro Unico Pre Ricovero), situato all’interno del CTO, una scelta logistica studiata per garantire un flusso ordinato e sicuro per tutti i partecipanti.

Durante gli “Influ Day”, sarà offerto un pacchetto completo di prevenzione. Oltre al vaccino antinfluenzale, fondamentale per mitigare gli effetti della stagione fredda, i cittadini potranno ricevere gratuitamente anche le somministrazioni per:

Anti-pneumococcico

Anti-SARS-CoV-2 (nuova formulazione aggiornata)

Anti-Herpes Zoster (il cosiddetto “Fuoco di Sant’Antonio”)

Questi vaccini rappresentano uno strumento cruciale per proteggere la salute individuale e collettiva, con un’attenzione particolare per le fasce più vulnerabili della popolazione come anziani, soggetti fragili, persone con patologie croniche e operatori sanitari.

L’importanza dell’iniziativa è stata sottolineata dal direttore generale dell’AOOR Villa Sofia Cervello, Alessandro Mazzara. “La vaccinazione rappresenta uno strumento essenziale di prevenzione e di protezione collettiva”, ha dichiarato. “Partecipare significa contribuire attivamente alla salute dell’intera comunità. Per raggiungere la più ampia adesione possibile, è fondamentale il coinvolgimento di tutta la popolazione e del nostro personale sanitario e amministrativo”.

Un chiaro invito a considerare la vaccinazione non solo come una scelta individuale, ma come un pilastro della sanità pubblica, basato sull’efficacia e la sicurezza dei vaccini approvati dalle autorità sanitarie. L’Influ Day si configura così come un’opportunità concreta per costruire insieme una barriera contro le malattie stagionali e non solo.