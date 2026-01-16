Dilaga l’influenza k, vaccini gratis in piazza a Palermo

Due giornate dedicate alla prevenzione e alla tutela della salute pubblica nel cuore della città. Sabato 17 e domenica 18 gennaio, l’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo organizza a Piazza Castelnuovo un Influ Day per la somministrazione gratuita del vaccino antinfluenzale, con apertura al pubblico, in entrambe le giornate, dalle ore 10.00 alle ore 18.00.

Per vaccinarsi sarà sufficiente esibire un documento di identità e la tessera sanitaria. Un’occasione concreta per proteggere se stessi e le persone più fragili che ci stanno accanto, in una fase in cui la circolazione dei virus influenzali continua a essere elevata.

“Anche in questo momento della stagione – sottolinea il direttore generale dell’ASP di Palermo, Alberto Firenze – la vaccinazione antinfluenzale è efficace e raccomandata per ridurre il rischio di complicanze e contenere la pressione sui servizi sanitari”.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con il Comando Militare Esercito Sicilia. L’ASP di Palermo sarà presente con i propri ambulatori mobili e con personale sanitario qualificato.

“Stiamo vivendo una fase di significativa emergenza influenzale – prosegue Alberto Firenze – abbiamo deciso di rafforzare ulteriormente la nostra campagna, portando il vaccino nei luoghi di maggiore aggregazione. Vaccinarsi oggi significa proteggere se stessi, ma anche contribuire alla tutela della salute collettiva. Piazza Castelnuovo rappresenta un punto strategico per raggiungere il maggior numero possibile di cittadini con un servizio semplice, gratuito e immediato”.

Sabato 17 gennaio, sarà presente a Piazza Castelnuovo anche il camper dell’ASP dedicato alle malattie infettive sessualmente trasmesse. Sarà possibile effettuare gratuitamente, tramite un semplice prelievo di sangue, lo screening per HIV, Epatite C e Sifilide, nell’ambito delle attività di prevenzione e diagnosi precoce promosse dall’Azienda sanitaria. (nr)