Apre un altro McDonald’s nel Palermitano, ecco quando e dove

I ristoranti McDonald’s continuano a espandersi nel territorio palermitano. Dopo l’inaugurazione recente del punto vendita situato all’incrocio tra viale Regione Siciliana e Corso Calatafimi nel capoluogo siciliano, il colosso americano del fast food ha scelto di investire in un centro dell’area metropolitana.

A Bagheria sono iniziate ufficialmente le attività di costruzione del nuovo McDonald’s. Presso via Santa Marina operano già escavatori, attrezzature pesanti e diverse squadre di operai che si occupano degli scavi e della preparazione del terreno destinato ad ospitare il futuro ristorante con servizio McDrive.

Nel cantiere è stata installata la cartellonistica ufficiale che riporta il marchio McDonald’s, confermando senza ambiguità l’arrivo della rinomata insegna statunitense nella cittadina.

In base alla programmazione temporale dei lavori, il completamento dell’opera è previsto per il 15 febbraio 2026. Qualora il cantiere proceda con l’andamento attuale, l’apertura al pubblico potrebbe concretizzarsi proprio in quella data.

Il piano edilizio contempla la costruzione di una struttura di circa 490 metri quadrati, interamente sviluppata su un unico livello e realizzata seguendo i criteri contemporanei della multinazionale: ampie superfici vetrate, impianto fotovoltaico e area drive-through. Gli spazi esterni includeranno parcheggi, zone per il consumo all’aperto, stazioni di ricarica per auto elettriche e un’area dedicata alla raccolta differenziata.

L’arrivo di McDonald’s costituisce un nuovo capitolo nell’evoluzione commerciale di Bagheria, che negli ultimi anni ha visto l’insediamento di diverse importanti catene della grande distribuzione e consistenti investimenti del settore privato.