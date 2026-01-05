Luci “gratis” a spese della collettività: tre arresti nel Palermitano per furto di energia

Un giro di vite contro l’illegalità diffusa quello messo in atto dai Carabinieri nei comuni di Bolognetta, Marineo e Belmonte Mezzagno. Un’operazione congiunta, condotta con il supporto tecnico degli esperti di Enel, ha permesso di smascherare un sistema di allacci abusivi alla rete elettrica pubblica che gravava pesantemente sulle casse dell’azienda distributrice.

Le indagini hanno portato all’arresto di tre persone – due uomini e una donna, di età compresa tra i 36 e i 46 anni – ritenuti responsabili di aver bypassato i contatori delle proprie abitazioni e di un’attività commerciale a conduzione familiare. Secondo le stime dei tecnici, il danno economico complessivo causato dai prelievi illeciti si aggira intorno ai 18.000 euro.

Il collaudato sistema consisteva nel collegare direttamente gli impianti privati alla rete di illuminazione pubblica, una pratica che non solo costituisce un reato, ma rappresenta anche un potenziale pericolo per la sicurezza degli impianti stessi.

Dopo la convalida dei fermi da parte del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Termini Imerese, per i tre indagati è scattata la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.