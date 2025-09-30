Incidente sulla Statale 113: tamponamento a catena tra tre auto, ci sono feriti

Una mattinata di paura e forti disagi quella di oggi a Partinico, lungo un’arteria stradale cruciale per il traffico locale. Un violento tamponamento a catena ha coinvolto tre automobili sulla Strada Statale 113, in direzione dello svincolo autostradale. L’incidente si è verificato all’altezza del noto bar White, un punto di riferimento della zona, trasformando la carreggiata in un groviglio di lamiere.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli inquirenti, le tre vetture procedevano tutte nella stessa direzione quando, per cause in corso di accertamento, si è innescata la carambola. La dinamica sembra quella di un classico tamponamento a catena: un’Alfa Romeo avrebbe urtato un SUV che la precedeva, il quale, a sua volta, è stato proiettato contro una Fiat Punto, la prima della fila. L’impatto ha causato danni significativi ai veicoli, bloccando di fatto la circolazione.

Immediato l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono giunte le ambulanze, che hanno trasferito i tre conducenti coinvolti all’ospedale Civico di Partinico per gli accertamenti del caso. Fortunatamente, nonostante il grande spavento e la violenza dello scontro, per nessuno di loro si sono registrate conseguenze gravi; avrebbero riportato solo ferite lievi.

Per gestire la complessa situazione sono intervenute le forze dell’ordine. Gli agenti della Polizia Municipale hanno effettuato i rilievi di rito, fondamentali per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità. Contemporaneamente, le pattuglie della Polizia di Stato hanno lavorato per gestire la viabilità, deviando il traffico e cercando di limitare i disagi, che sono stati comunque inevitabili, con lunghe code formatasi in entrambe le direzioni.