Entra in casa di un 89enne e gli porta via tutto: il ladro “tradito” da un paio di scarpe

I Carabinieri della Stazione di Partinico, al termine di un servizio mirato al contrasto dei reati predatori in danno di abitazioni ed esercizi commerciali, hanno arrestato in flagranza di reato un 29enne del luogo, ritenuto responsabile di furto in abitazione.

Il giovane, si era introdotto furtivamente all’interno dell’abitazione di un 89enne, approfittando di un momento di distrazione, passando dalla porta del garage aperta, riuscendo ad agire con estrema silenziosità tanto da non essere notato. Nel particolare caso, una volta introdottosi nell’abitazione del mal capitato, avrebbe scollegato e divelto le telecamere, impossessandosi di una bicicletta elettrica, un cellulare e una videocamera, dandosi poi alla fuga per le vie cittadine.

La denuncia e l’apposito servizio mirato hanno permesso successivamente il rintraccio del ladro che, nel pomeriggio lo stesso è stato trovato, con la bicicletta elettrica della vittima, intento a togliersi le scarpe per entrare in una nuova abitazione dalla finestra sotto la quale è stato trovato.

L’indagato, che era già sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora, è stato arrestato per l’aggravamento della misura, ma anche per un altro ulteriore furto consumato nel mese di agosto

