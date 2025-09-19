Cronaca

Incendio sulla Palermo-Sciacca, distrutta auto all’altezza di San Cipirello

Un denso fumo nero che si alza dal cofano, poi le fiamme che, in pochi istanti, divorano tutto. Pomeriggio di grande spavento lungo la strada statale 624, la Palermo-Sciacca, dove un’auto ha preso fuoco improvvisamente mentre era in marcia. L’episodio si è verificato intorno alle 15:00, all’altezza dello svincolo per San Cipirello, in direzione Sciacca.

Alla guida della vettura, una Nissan Qashqai, si trovava un automobilista palermitano. È stato proprio lui ad accorgersi che qualcosa non andava: notando il fumo uscire dal vano motore, ha avuto la prontezza di accostare immediatamente il veicolo e scendere, mettendo in salvo la propria vita. Pochi attimi dopo, l’auto è stata completamente avvolta da un rogo che non le ha lasciato scampo.

L’uomo, sotto shock ma fortunatamente illeso, ha subito lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco del distaccamento di Partinico, che hanno lavorato per domare l’incendio e mettere in sicurezza l’area. Presenti anche gli agenti della polizia municipale di San Cipirello, che hanno gestito la viabilità per ridurre i disagi al traffico, inevitabilmente rallentato dalla situazione. Dell’auto, alla fine delle operazioni di spegnimento, non è rimasto che lo scheletro annerito.

