Monreale, furto con spaccata in via Venero: sfondata nella notte la porta del negozio “Seven Store”

La quiete notturna di Monreale è stata infranta ancora una volta dalla violenza criminale. Poco dopo la mezzanotte, la “banda della spaccata” è tornata a colpire, prendendo di mira il negozio di abbigliamento “Seven Store” nella centralissima via Venero, in un’area molto frequentata di giorno, all’altezza dei pilastri di fronte ai portici.

Stando alle prime ricostruzioni, i malviventi hanno agito con rapidità e brutalità. Armati di una mazza, hanno sfondato la porta d’ingresso dell’esercizio commerciale, guadagnandosi l’accesso ai locali in pochi istanti. Il frastuono ha probabilmente svegliato qualche residente, che ha subito allertato le forze dell’ordine. Sul posto è intervenuta tempestivamente una pattuglia dei Carabinieri della Compagnia di Monreale, che ha avviato i rilievi del caso per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Le indagini si concentrano su un gruppo di giovanissimi, forse gli stessi autori di altri colpi simili nella zona. Agirebbero con il volto travisato da cappucci, consapevoli di poter racimolare un bottino di scarso valore ma determinati a portare a termine l’azione. Un modus operandi che lascia dietro di sé una scia di danni materiali ben più ingenti del valore della merce rubata, e che alimenta un crescente senso di insicurezza e frustrazione tra i commercianti.