Cronaca

Tragedia a Messina, non ce l’ha fatta il 13enne caduto dal monopattino: morto dopo due giorni di agonia

Non ce l’ha fatta il ragazzo di appena 13 anni che venerdì sera era rimasto vittima di un terribile incidente a Messina. Il giovane si trovava a bordo del suo monopattino nel quartiere di Giostra quando, per cause ancora da chiarire, è caduto rovinosamente a terra.

Le sue condizioni erano apparse subito disperate. Trasportato d’urgenza al Policlinico di Messina, è stato ricoverato nel reparto di rianimazione, dove i medici hanno lottato per due giorni per salvargli la vita. Purtroppo, ogni sforzo è stato vano: il suo cuore ha smesso di battere, gettando nello sconforto la famiglia e un’intera comunità.

La dinamica esatta dell’incidente, avvenuto nei pressi della rotatoria vicino alla sede dell’Amam, è ancora avvolta nel mistero. Le autorità competenti hanno avviato tutte le indagini del caso per ricostruire la sequenza degli eventi che ha portato a questa ennesima tragedia sulle strade.

