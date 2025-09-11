Allerta meteo e caos voli: atterraggi impossibili a Palermo, aerei deviati in altri scali

PALERMO – Notte di disagi e rotte impreviste nei cieli siciliani a causa di una violenta ondata di maltempo che si è abbattuta sull’isola nella tarda serata di ieri. Le avverse condizioni meteorologiche hanno costretto i piloti a manovre straordinarie, causando il dirottamento di quattro voli diretti all’aeroporto Falcone e Borsellino di Palermo e costringendo altri velivoli, destinati a Catania, a seguire traiettorie insolite che hanno catturato l’attenzione di numerosi appassionati e lettori attenti sui social media.

Nel dettaglio, quattro aerei che avrebbero dovuto atterrare nello scalo palermitano sono stati costretti a cambiare destinazione. Le tormente e i forti venti hanno reso impossibili le operazioni di atterraggio in sicurezza, portando alla decisione di dirottare i voli verso gli aeroporti di Lamezia Terme, in Calabria, e di Trapani-Birgi. La decisione, sebbene abbia causato inevitabili ritardi e attese per i passeggeri a bordo, si è resa necessaria per garantire la massima sicurezza.

Contemporaneamente, anche i cieli sopra la Sicilia orientale sono stati teatro di scene inusuali. Diversi aerei diretti all’aeroporto Fontanarossa di Catania hanno seguito percorsi atipici per aggirare le perturbazioni più intense. Le rotte, visibili sulle applicazioni di tracciamento aereo, hanno mostrato deviazioni e circuiti di attesa prolungati, testimoniando la complessità della situazione gestita dalle torri di controllo e dagli equipaggi.

Fortunatamente, la situazione è tornata progressivamente alla normalità nel corso della notte. Gli aeromobili che erano stati dirottati sono stati infine riposizionati sull’aeroporto di Palermo. Questa operazione notturna è stata fondamentale per non compromettere l’operatività dello scalo e ha permesso di assicurare la regolarità della prima ondata di partenze e arrivi previsti per la giornata odierna, limitando ulteriori disagi per i viaggiatori.