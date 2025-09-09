Cronaca

Violento incidente in via Notarbartolo: scontro tra volante della Polizia e moto, tre feriti

di Redazione Web
lettura in 2 minuti
Foto Quotidiano di Palermo

Erano circa le 21 quando un boato ha squarciato la routine del quartiere Notarbartolo, a Palermo. All’incrocio con via Leopardi, una volante della Polizia di Stato e una moto di grossa cilindrata sono entrate in collisione in un impatto devastante che ha lasciato tre persone ferite.

Secondo le prime testimonianze raccolte sul posto, ancora frammentarie e al vaglio degli inquirenti, sembra che l’agente alla guida dell’auto di servizio abbia tentato una manovra disperata per evitare la moto. Una sterzata improvvisa che, però, ha fatto perdere aderenza all’auto, trasformandola in un proiettile impazzito. La sua corsa è terminata in una carambola violenta contro le barriere di metallo che proteggono i pedoni sul marciapiede. L’impatto è stato così forte da abbattere anche un palo della segnaletica, precipitato a terra con un rumore sordo.

I sanitari si sono presi cura dei feriti: i due agenti a bordo della volante e il centauro. I primi due sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale Villa Sofia, mentre il motociclista è stato condotto al pronto soccorso dell’Ospedale Civico. Le loro condizioni sono monitorate, ma la paura è stata tanta.

Mentre la Polizia Municipale eseguiva i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro – un compito complesso che richiederà l’analisi di ogni singolo dettaglio – gli operai della ditta Interventa lavoravano per mettere in sicurezza l’area.

News suggerite per te:

  1. Notte di sangue a Palermo: violento incidente stradale in via Pitrè, due feriti gravi
  2. Notte di follia a Palermo: scappa dalla Polizia su una moto rubata e si schianta in via Oreto
  3. Grave incidente sulla Palermo-Sciacca: scontro tra due auto, 8 feriti tra Giacalone ed Altofonte
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia
Nessun commento

Ultime notizie

Morto l’ex presidente del Palermo Paul Baccaglini, trovato senza vita in casa: ipotesi suicidio
Cronaca
Schianto sulla SS 187, morto il 27enne Tommaso Di Giacomo: chiesto processo per donna che guidava la Panda.
Cronaca
Addio al degrado sul mare di Palermo: 20 milioni per trasformare il Roosevelt in un centro scientifico d’eccellenza
Economia&Lavoro
Testamento Pippo Baudo, colpo di scena: eredità milionaria anche per la storica assistente Dina Minna
Società
Incidente sulla Palermo-Sciacca, scontro tra due auto: un ferito a San Cipirello
Cronaca