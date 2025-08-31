Cronaca

Auto li falcia mentre camminano a Roma: muore un 35enne siciliano, l’amico è grave

Tragedia a Roma. Un 35enne di Adrano, Vincenzo D'Amico, muore investito da un'auto. Grave un amico, linciaggio sventato
di Redazione Web
lettura in 2 minuti

Tragedia alle porte di Roma. Un uomo di 35 anni, Vincenzo D’Amico, originario di Adrano, ha perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto nel pomeriggio del 30 agosto a Tor San Lorenzo, nel comune di Ardea. Camminava a piedi lungo la via Laurentina in compagnia di un amico e compaesano, quando un’auto li ha travolti in pieno.

L’amico che era con lui è sopravvissuto all’impatto ma è rimasto gravemente ferito; trasportato d’urgenza in ospedale, le sue condizioni sono considerate serie. I due, secondo le prime informazioni, risiedono in alcuni accampamenti informali presenti nella zona.

Alla guida della vettura c’era una donna di 56 anni, che si è subito fermata. In stato di shock, avrebbe raccontato alle forze dell’ordine di aver accusato un malore improvviso che le ha fatto perdere il controllo del veicolo. La situazione si è fatta subito incandescente: subito dopo lo schianto, un gruppo di persone uscite dalle vicine abitazioni abusive ha circondato l’automobilista con l’intenzione di farsi giustizia da sé.

Il linciaggio è stato evitato solo grazie al rapido intervento dei Carabinieri e della Polizia Locale, che hanno messo in sicurezza la donna, poi trasportata in ospedale per accertamenti. L’automobile è stata posta sotto sequestro, mentre la salma di Vincenzo D’Amico è ora a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per gli esami del caso.

News suggerite per te:

  1. Da Roma a Palermo con 70 kg di hashish in auto, 4 arresti
  2. Drammatico schianto moto-auto, muore giovane Carabinieri siciliano
  3. Travolto dal torrente mentre va dai suoi cani: Matteo muore a 40 anni
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia
ARGOMENTI:
Nessun commento