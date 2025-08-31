Cronaca

E’ morto il noto medico Gaspare Parrinello, ideò una cura per lo scompenso cardiaco

Palermo piange la scomparsa del Prof. Gaspare Parrinello, luminare della medicina che ha rivoluzionato le cure per il cuore
Se ne è andato in silenzio, con la stessa discrezione con cui ha vissuto e lavorato, ma il suo nome resterà scritto a caratteri d’oro nella storia della medicina palermitana e internazionale. Il Professor Gaspare Parrinello ci ha lasciati la scorsa notte, al termine di una battaglia combattuta con coraggio e dignità, la stessa che infondeva ogni giorno ai suoi pazienti.

Non era solo un medico, ma un maestro. Per decenni, le aule dell’Università di Palermo e i corridoi del Policlinico “Paolo Giaccone” sono stati la sua seconda casa. Prima come dirigente medico, poi come responsabile dell’Unità di Medicina Interna e Farmacovigilanza, ha rappresentato un faro per centinaia di giovani medici e un punto di riferimento per migliaia di pazienti. La sua dedizione non conosceva orari né festività; fino all’ultimo, finché le forze glielo hanno concesso, ha onorato il camice bianco e la cattedra universitaria, spinto da una passione che era, prima di tutto, una missione.

Ma il suo contributo più grande, quello che ha superato i confini della Sicilia, è legato a un’intuizione che ha rivoluzionato il trattamento dello scompenso cardiaco. Insieme al Professor Sergio Paterna e al Dottor Pietro Di Pasquale, ha sviluppato un approccio terapeutico innovativo, basato sulla somministrazione di alte dosi di diuretici e soluzioni saline. Una “scuola palermitana” che all’inizio sembrava audace, quasi controcorrente, ma che oggi è un protocollo validato e adottato a livello globale, salvando innumerevoli vite.

Chi lo ha conosciuto lo descrive come un uomo di grande cultura e profonda umanità, un medico capace di ascoltare prima ancora che di curare. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile non solo nella comunità accademica e sanitaria, ma in tutta la città, che perde uno dei suoi figli più illustri. Un uomo che, con la sua ricerca e la sua abnegazione, ha insegnato a tutti come far battere il cuore, anche quando sembrava non esserci più speranza.

