Meteo, Sicilia rovente a 40 gradi: arriva lo scirocco con la sabbia del deserto, poi tutto cambia

L’estate siciliana ci regala un ultimo, intenso, colpo di coda. Godetevi queste ultime ore di clima mite, perché la tregua dal grande caldo sta per finire. All’orizzonte si profila infatti un’ondata di caldo africano, innescata da una perturbazione atlantica legata ai resti dell’uragano Erin. Questo fenomeno sta per investire l’Europa e la nostra isola si prepara a un repentino cambio di scenario.

La giornata chiave sarà quella di giovedì 28 agosto 2025. Le previsioni meteo parlano chiaro: un intenso richiamo di scirocco investirà la Sicilia, portando con sé non solo aria rovente ma anche grandi quantità di sabbia dal deserto. Il risultato sarà un’impennata delle temperature, che renderà l’atmosfera quasi infuocata, specialmente sul versante tirrenico.

Nelle zone settentrionali del trapanese, del palermitano e del messinese, il vento di caduta renderà l’aria torrida e secca, facendo schizzare la colonnina di mercurio fino a toccare punte di +40°C. Si prevedono temperature molto elevate, superiori ai +35°C, anche nelle aree interne dell’isola. Sulle coste ioniche e meridionali, invece, l’umidità proveniente dal mare mitigherà leggermente i picchi di calore, ma aumenterà la sensazione di afa, rendendo il caldo più opprimente.

A rendere il quadro ancora più suggestivo, il cielo si tingerà di un colore giallastro a causa dell’alta concentrazione di pulviscolo sahariano. Non è da escludere, inoltre, la possibilità di qualche debole e isolata “pioggia sabbiosa”. Per quanto riguarda i mari, il Tirreno e lo Ionio si presenteranno poco mossi, mentre il Canale di Sicilia e lo Stretto di Messina saranno mossi o molto mossi.

Ma non durerà. Questa fiammata africana sarà breve ma intensa. Già dalla seconda parte di venerdì, e soprattutto nel corso del weekend, la situazione è destinata a ribaltarsi con un brusco calo delle temperature e l’arrivo di qualche pioggia che spazzerà via la calura.