Cronaca

“Eri il mio ossigeno”: la lettera straziante della mamma di Jasmine

di Redazione Web
lettura in 3 minuti

Una folla toccata nel profondo ha accompagnato Jasmine Maione nel suo ultimo viaggio terreno. A Carini, amici e familiari hanno voluto salutarla con un gesto simbolico e pieno di speranza: decine di palloncini bianchi liberati verso il cielo per la giovane, scomparsa in modo tragico lo scorso 11 agosto. Un addio che segue il ritrovamento di un biglietto lasciato alla madre, poche parole semplici e potentissime: “Ti voglio bene mamma”.

Il dolore più straziante è quello di sua madre, Rosanna, che affida ai social un grido che tocca l’anima. Le sue parole descrivono un legame viscerale, un amore immenso per quella figlia che era tutto per lei: «mia sorella, mia mamma, la mia felicità».

«Eri il mio battito, il mio ossigeno», scrive Rosanna in un post su Facebook che ha commosso l’intera comunità. «Non riesco a immaginare la mia vita senza di te. Eravamo coetanee nell’anima, unite dalla stessa ferita: la perdita della mamma. Ci siamo sostenute, amate, e adesso mi sento sola, vuota».

Il suo dolore si trasforma in una preghiera, un appello rivolto a Jasmine, alla nonna e alla zia che non ci sono più: «Aiutatemi, non riesco a respirare senza di lei». I ricordi dei momenti felici, come i preparativi per il compleanno di Jasmine che era ormai alle porte, si scontrano ora con un’assenza incolmabile. «Lo stavo organizzando come ogni anno, ora non ha più senso…».

Ogni parola trasuda amore e nostalgia per i gesti quotidiani: «Ti abbracciavo ogni giorno, Jas… eri bravissima nel tuo lavoro, a casa con tutti, perfetta… la casa è vuota come la mia anima. Ti amerò fino all’ultimo mio respiro».

Il messaggio ha generato un’ondata di affetto e solidarietà. Centinaia di commenti di amici, conoscenti e semplici cittadini si sono stretti attorno a Rosanna e alla famiglia Maione, condividendo il lutto per una giovane vita spezzata troppo presto. Un’intera comunità oggi piange Jasmine, unendosi al dolore immenso di una madre che ha perso la sua più grande ragione di vita.

News suggerite per te:

  1. “Mamma ti voglio bene”, poi il buio: Carini piange Jasmine, morta a soli 20 anni
  2. A Monreale si piange ancora per Massimo, Salvo e Andrea, la fidanzata: “Un mese senza te amore mio”
  3. A Monreale l’addio straziante tra lacrime e applausi a Simone La Torre ucciso da un’elica a Mondello
  4. “Ascoltate i vostri figli, siate il loro faro”: l’appello commovente della mamma di Massimo Pirozzo che tocca i cuori
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia
ARGOMENTI:
Nessun commento

Ultime notizie

Neve a Ferragosto in Sicilia, (e non è uno scherzo): fiocchi bianchi sulle Madonie VIDEO
Cronaca
Maxi rissa in spiaggia e Ferragosto di follia, ombrelloni usati come armi a Marsala
Cronaca
A Capaci c’è l’alga tossica, stop ai bagni in mare
Cronaca
A19, l’inferno in autostrada: auto si ribalta in galleria, traffico in tilt verso Palermo
Cronaca