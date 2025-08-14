“Eri il mio ossigeno”: la lettera straziante della mamma di Jasmine

Una folla toccata nel profondo ha accompagnato Jasmine Maione nel suo ultimo viaggio terreno. A Carini, amici e familiari hanno voluto salutarla con un gesto simbolico e pieno di speranza: decine di palloncini bianchi liberati verso il cielo per la giovane, scomparsa in modo tragico lo scorso 11 agosto. Un addio che segue il ritrovamento di un biglietto lasciato alla madre, poche parole semplici e potentissime: “Ti voglio bene mamma”.

Il dolore più straziante è quello di sua madre, Rosanna, che affida ai social un grido che tocca l’anima. Le sue parole descrivono un legame viscerale, un amore immenso per quella figlia che era tutto per lei: «mia sorella, mia mamma, la mia felicità».

«Eri il mio battito, il mio ossigeno», scrive Rosanna in un post su Facebook che ha commosso l’intera comunità. «Non riesco a immaginare la mia vita senza di te. Eravamo coetanee nell’anima, unite dalla stessa ferita: la perdita della mamma. Ci siamo sostenute, amate, e adesso mi sento sola, vuota».

Il suo dolore si trasforma in una preghiera, un appello rivolto a Jasmine, alla nonna e alla zia che non ci sono più: «Aiutatemi, non riesco a respirare senza di lei». I ricordi dei momenti felici, come i preparativi per il compleanno di Jasmine che era ormai alle porte, si scontrano ora con un’assenza incolmabile. «Lo stavo organizzando come ogni anno, ora non ha più senso…».

Ogni parola trasuda amore e nostalgia per i gesti quotidiani: «Ti abbracciavo ogni giorno, Jas… eri bravissima nel tuo lavoro, a casa con tutti, perfetta… la casa è vuota come la mia anima. Ti amerò fino all’ultimo mio respiro».

Il messaggio ha generato un’ondata di affetto e solidarietà. Centinaia di commenti di amici, conoscenti e semplici cittadini si sono stretti attorno a Rosanna e alla famiglia Maione, condividendo il lutto per una giovane vita spezzata troppo presto. Un’intera comunità oggi piange Jasmine, unendosi al dolore immenso di una madre che ha perso la sua più grande ragione di vita.