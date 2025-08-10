Cronaca

Schianto tra due auto sulla Statale, una persona è morta

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

A causa di un incidente, si registra traffico bloccato sulla statale 514 “di Chiaramonte” a Licodia Eubea (CT).

Nel sinistro, la cui dinamica è in corso di accertamento, sono rimaste coinvolte due autovetture. Una persona ha perso la vita.

Il personale Anas, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine sono sul posto per la gestione dell’emergenza e per riaprire al traffico la statale in sicurezza il prima possibile.

News suggerite per te:

  1. Terribile incidente tra due autocarri sulla A29 Dir, una persona è morta
  2. Sangue sulla Statale 194: schianto fra tre auto e una moto, due coinvolti tra cui un bimbo
  3. Maxi-incidente sulla Statale 417, schianto tra auto e camion, 2 morti e 8 feriti
  4. Incidente mortale sul ponte Corleone, una persona ha perso la vita
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia
Nessun commento

Ultime notizie

Ondata di caldo africano in Sicilia, allerta della Protezione civile
Meteo
Abbandonati nel balcone o maltrattati, la Municipale salva due cani a Palermo
Cronaca
Un’acqua albanese invade la Sicilia: cosa c’è dietro il caso Tepelene firmata Coca cola
Economia&Lavoro In primo piano
Paura sul traghetto partito da Palermo: incendio a bordo, sindacati: “E pensano al Ponte”
Cronaca