Schianto tra due auto sulla Statale, una persona è morta

A causa di un incidente, si registra traffico bloccato sulla statale 514 “di Chiaramonte” a Licodia Eubea (CT).

Nel sinistro, la cui dinamica è in corso di accertamento, sono rimaste coinvolte due autovetture. Una persona ha perso la vita.

Il personale Anas, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine sono sul posto per la gestione dell’emergenza e per riaprire al traffico la statale in sicurezza il prima possibile.