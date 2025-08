Fuga da film da Trapani a Monreale: speronano i posti di blocco, poi la cattura

Una mattinata di alta tensione si è conclusa alle porte di Monreale, con un bilancio di quattro arresti e un uomo ancora ricercato. Tutto ha avuto inizio a Trapani, quando un’Alfa Romeo Giulietta nera con a bordo cinque uomini ha ignorato l’alt imposto dai Carabinieri a un posto di controllo, dando il via a un rocambolesco inseguimento.

La vettura ha proseguito la sua corsa a folle velocità, forzando diversi altri posti di blocco allestiti lungo il tragitto nel tentativo di seminare le forze dell’ordine. La fuga si è conclusa in maniera concitata nei pressi dello svincolo per la borgata di Santa Rosalia, a Monreale. Qui, grazie a un’operazione coordinata che ha visto anche l’impiego di un elicottero, i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Monreale sono riusciti a bloccare il veicolo.

I cinque occupanti, scesi rapidamente dall’auto, hanno tentato una disperata fuga a piedi. I Carabinieri sono riusciti a fermarne quattro, presumibilmente di origine tunisina. Il quinto complice è invece riuscito a dileguarsi ed è attualmente oggetto di intense ricerche da parte delle forze dell’ordine.

I quattro fermati sono stati arrestati con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Secondo le prime indiscrezioni, il gruppo è sospettato di essere coinvolto in reati di tipo predatorio. Le indagini sono tuttora in corso per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e definire le responsabilità di ciascuno. L’operazione ha inevitabilmente creato apprensione nella zona, con il sorvolo dell’elicottero e il dispiegamento di pattuglie che non sono passati inosservati.