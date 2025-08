Incidente choc sulla Statale 113: un’auto “vola” sulla ferrovia, miracolata la donna al volante

Paura sulla statale 113, all’altezza di Cefalù. Un’auto è finita direttamente sui binari della linea ferroviaria Palermo-Messina, causando l’interruzione del traffico dei treni.

Al volante del SUV grigio c’era una donna di 66 anni che, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo. Dopo aver sbandato, l’auto è uscita fuori strada, terminando la sua corsa proprio sulla massicciata della ferrovia. Un incidente dalla dinamica impressionante, ma che fortunatamente non ha avuto gravi conseguenze per l’automobilista, rimasta illesa.

L’allarme è stato lanciato da alcuni passanti. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco e i sanitari del 118. I pompieri hanno lavorato per estrarre la donna dall’abitacolo, per poi affidarla alle cure dei medici per gli accertamenti del caso. Successivamente, il veicolo è stato messo in sicurezza e rimosso dai binari con l’intervento di un’autogrù.