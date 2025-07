Dimenticato da tutti per 15 giorni: anziano viene trovato morto a Comiso

Per quindici lunghi giorni, nessuno si è accorto della sua assenza. La sua vita si è spenta in silenzio, così come l’aveva vissuta negli ultimi anni. Un uomo di 85 anni, ex dipendente del Comune, è stato trovato senza vita nel pomeriggio di ieri nella sua abitazione in via San Biagio, a Comiso, a due passi dal Parco Baden Powell.

L’anziano viveva da solo in una casetta modesta, parte di un vecchio complesso rurale ormai quasi del tutto abbandonato. Vedovo da tempo e senza figli o parenti stretti, le sue giornate trascorrevano in solitudine, interrotte solo dalle visite saltuarie di qualche amico.

È stato proprio uno di loro, preoccupato per non vederlo da troppo tempo, a dare l’allarme. Dopo essersi recato alla sua porta e non aver ricevuto risposta, ha deciso di contattare i carabinieri e i vigili del fuoco. Una volta forzato l’ingresso, la tragica scoperta: il corpo dell’uomo era all’interno, senza vita.

Sul posto è intervenuto il medico legale, che ha confermato come il decesso sia avvenuto per cause naturali circa due settimane fa. Una storia di solitudine che lascia un velo di tristezza sulla comunità.