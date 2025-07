Sicilia, allerta meteo: ondata di calore da record in arrivo, previsti picchi di 45°C

Allerta meteo in Sicilia per un’ondata di calore di intensità storica. Da sabato temperature in forte aumento con picchi fino a 45°C nelle zone interne

La Sicilia si prepara ad affrontare quella che si preannuncia come l’ondata di calore più intensa dell’estate e una delle più significative degli ultimi anni. A partire dal prossimo fine settimana, una massa d’aria di origine desertica investirà l’isola, portando un’impennata delle temperature su valori eccezionali. Gli esperti confermano una convergenza quasi totale dei modelli previsionali, delineando uno scenario che richiede la massima attenzione.

Analisi dei modelli: un fenomeno di intensità storica

Le proiezioni dei principali centri di calcolo meteorologico, in particolare del prestigioso modello europeo ECMWF, indicano una manovra a scala continentale di vasta portata. Il dato più allarmante riguarda le temperature previste in quota: a circa 1500 metri (il riferimento tecnico è 850 hPa), si attendono valori termici superiori ai +25°C. Secondo gli analisti, si tratta di un valore potenzialmente senza precedenti per la regione, un chiaro indicatore della potenza della massa d’aria calda in risalita dal Nord Africa. Questo respiro del deserto inizierà a farsi sentire già da sabato, per poi raggiungere la sua massima intensità all’inizio della prossima settimana.

Le aree più colpite: picchi di oltre 40°C e notti tropicali

Questa bolla d’aria rovente si tradurrà in un drastico e generalizzato aumento delle temperature al suolo. Su gran parte del territorio siciliano si prevede che la colonnina di mercurio superi agevolmente la soglia dei +40°C. L’attenzione è rivolta soprattutto alle zone interne dell’isola, lontane dall’effetto mitigante del mare, dove i modelli non escludono la possibilità di raggiungere e localmente superare i +45°C. Il disagio fisico sarà accentuato anche durante le ore notturne, con temperature minime che faticheranno a scendere sotto i 25-27°C, configurando il fenomeno delle “notti tropicali”.

Durata e prospettive future

Secondo le attuali analisi, il picco di questa fiammata africana dovrebbe concentrarsi in un arco temporale di due o tre giorni, tra lunedì e mercoledì della prossima settimana. Si tratta di una stima che necessita di continui aggiornamenti