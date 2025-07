Rinfrescata di luglio in arrivo in Sicilia, arriva crollo delle temperature

Il caldo sahariano in Sicilia si prenderà una pausa di riflessione? È in arrivo sull’isola un vero e proprio break dal caldo che porterà un po’ di refrigerio dopo giornate caratterizzate da temperature ben al di sopra delle medie stagionali. Lo dicono gli esperti meteorologi, i quali intravedono, già a partire dai primi giorni della settimana entrante, l’arrivo di aria più fresca che farà letteralmente crollare la colonnina di mercurio.

I venti di maestrale e il calo delle temperature

A partire da martedì in Sicilia venti intensi di maestrale incominceranno a colpire la costa occidentale. Invece da mercoledì avremo un calo delle temperature fino ad andare leggermente sotto la media della stagione estiva. Insomma, sull’isola si avrà una bella rinfrescata con un bel rimescolamento dell’aria grazie a una perturbazione in transito sull’Europa che poi andrà a finire sui Balcani, richiamando intense correnti da nord-ovest.

La durata del sollievo e il ritorno dell’afa

Ultimi giorni di caldo, quindi, in Sicilia in vista della rinfrescata di luglio, un piccolo sospiro di sollievo per tutti coloro che hanno sofferto le alte temperature. Quanto durerà la rinfrescata di inizio luglio? Ancora gli esperti meteo non si sono sbilanciati, ma quel che sappiamo è che non dovrebbe durare molto. Solo poche ore o qualche giorno. Poi l’anticiclone africano tornerà persistente e il caldo si farà nuovamente sentire.