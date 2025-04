Dramma in una villetta di Palermo, scoppia incendio e donna muore schiacciata dal solaio

Una persona è morta a seguito di un incendio scoppiato in una villetta a Palermo. Presenti nella casa altre due persone che non risultano ferite.

Dalle 17.10 circa, diverse squadre dei Vigili del Fuoco stanno operando in viale regione siciliana a Palermo,non distante dal centro commerciale Leroy Merlin, a seguito dell’incendio di un abitazione. Il rogo è stato domato ma a causa dell’incendio, una donna è deceduta. Altre due persone, presenti nell’abitazione al momento dell’incendio non risultano ferite. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento. Sul posto presente anche personale della Polizia Scientifica.

Le fiamme hanno provocato il cedimento del solaio e la donna è rimasta sotto perdendo la vita.