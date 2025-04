Crollo discoteca Santo Domingo: chef siciliano tra le vittime

Un tragico crollo al Jet Set, una discoteca di Santo Domingo, nella Repubblica Dominicana, ha causato la morte di numerose persone, tra cui lo chef catanese Luca Massimo Iemolo, 48 anni. L’incidente è avvenuto la notte dell’8 aprile, durante un’esibizione dell’artista di merengue Rubby Pérez.

Il cordoglio del Sarah Restaurante

Il Sarah Restaurante di Santo Domingo, dove Iemolo lavorava come chef, ha espresso il suo cordoglio sui social media, ricordandolo come un professionista appassionato e dedito al suo lavoro. “Il suo impegno per ogni piatto, il suo amore per i sapori e il modo di lavorare in squadra, hanno lasciato un segno che non dimenticheremo”, si legge nel post.

La notizia della morte

Parenti e amici di Iemolo, che sapevano della sua presenza nel locale al momento del crollo, hanno sperato fino all’ultimo nella sua salvezza. Purtroppo, la notizia del ritrovamento del suo corpo senza vita sotto le macerie è giunta nelle ore successive.

La carriera di Iemolo

Diplomato all’istituto alberghiero, Iemolo aveva lavorato in diversi ristoranti prima di trasferirsi nella Repubblica Dominicana, dove gestiva un ristorante a Santo Domingo.