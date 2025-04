La primavera non arriva: neve a Piano Battaglia e freddo in Sicilia

Il 1° aprile 2025, la primavera sembra un lontano ricordo in Sicilia. Precipitazioni abbondanti, anche a carattere nevoso, hanno interessato il palermitano e le zone joniche, creando un’atmosfera più simile all’inverno inoltrato. Per oggi in Sicilia c’è allerta meteo arancione nella porzione orientale con relativa chiusura delle scuole. Gialla e verde nelle zone centrali e occidentali.

Tempo perturbato sull’isola

Tempo perturbato in Sicilia, con fenomeni più intensi e temporali previsti sulle zone settentrionali orientali, settori nord jonici, ma anche settori settentrionali e occidentali dell’isola.

Miglioramento temporaneo e poi di nuovo piogge

Un miglioramento delle condizioni meteo è previsto tra giovedì/venerdì e sabato. Tuttavia, domenica si attendono nuove piogge e la prossima settimana potrebbe presentare caratteristiche spiccatamente invernali, allontanando ulteriormente l’arrivo della primavera.

Previsioni meteo dettagliate per martedì 1° aprile

Una circolazione depressionaria porterà tempo perturbato in tutta la Sicilia, in particolare sui settori settentrionali orientali e zone nord joniche (allerta arancione), zone settentrionali e centro orientali (allerta gialla).

Cielo nuvoloso e fenomeni intensi

Cielo irregolarmente nuvoloso con fenomeni più intensi in mattinata, caratterizzati da piogge e temporali su zone settentrionali e nord joniche. Situazione invariata nel pomeriggio, con fenomeni potenzialmente intensi. Parziale miglioramento in serata sulle zone interne.

Nevicate in montagna

Nevicate a quote di montagna, oscillanti tra 1400/1500 metri.

Temperature in calo e venti forti

Temperature in diminuzione, con valori simil invernali. Venti moderati o tesi da nord/nord-ovest. Mari generalmente mossi o molto mossi, agitato lo Stretto di Sicilia.