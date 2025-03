Allerta meteo Sicilia, scuole chiuse il 1° aprile: l’elenco dei Comuni

Allerta meteo rossa in Sicilia il 1° aprile 2025. Scuole chiuse. L’elenco dei comuni che hanno deciso di non far aprire le scuole

Chiudono le scuole in Sicilia in vista dell’allerta meteo diramata dalla protezione civile regionale come abbiamo anticipato già in un articolo precedente. Diversi sono i comuni che hanno emanato ordinanze di chiusura delle scuole proprio in seguito al bollettino del dipartimento regionale.

Il sindaco di Catania, Enrico Trantino, ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani, 1° aprile 2025, a causa dell’allerta meteo rossa diramata per la Sicilia orientale. Oltre alla sospensione delle attività didattiche, il provvedimento prevede anche la chiusura di cimiteri, parchi comunali e del Giardino Bellini. La decisione è stata presa in via precauzionale, alla luce delle previsioni meteorologiche che annunciano condizioni avverse.

Limitazioni al traffico e raccomandazioni alla cittadinanza

Il primo cittadino ha inoltre emanato una serie di provvedimenti restrittivi per la circolazione, invitando i cittadini a limitare gli spostamenti allo stretto necessario e ad adottare la massima prudenza. Si raccomanda di evitare i sottopassi stradali, le aree a rischio frane e allagamenti, le coste marine e i corsi d’acqua. Particolare attenzione va prestata anche a possibili raffiche di vento, che potrebbero causare la caduta di oggetti pericolosi come cartelloni pubblicitari, ponteggi e rami di alberi. Alle imprese edili è stato richiesto di verificare la sicurezza dei cantieri, mentre le società di servizio comunale dovranno garantire la messa in sicurezza dei contenitori per la raccolta dei rifiuti.

Scuole chiuse anche nella fascia jonica messinese

Provvedimenti analoghi sono stati adottati in 24 comuni della fascia jonica messinese, tra cui Taormina, Giardini Naxos, Castelmola, Letojanni, Gallodoro, Mongiuffi Melia, Santa Teresa di Riva, Sant’Alessio Siculo, Forza d’Agrò, Savoca, Limina, Antillo, Furci Siculo, Roccalumera, Pagliara, Mandanici, Nizza di Sicilia, Fiumedinisi, Alì Terme, Alì, Itala, Scaletta Zanclea, Gaggi e Graniti. Anche in questi comuni le scuole resteranno chiuse per l’intera giornata del 1° aprile.

Rinviata la fiera di Giardini Naxos

A causa dell’allerta meteo, è stata rinviata la fiera di Giardini Naxos, prevista proprio per domani, 1° aprile. Nel resto della Sicilia, compreso il capoluogo Palermo, l’allerta è gialla, quindi di livello inferiore, e non sono stati disposti provvedimenti di chiusura.