Auto si ribalta a Palermo: ragazza estratta dalle lamiere dai vigili del fuoco

Una ragazza di 24 anni è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto la notte scorsa sulla circonvallazione di Palermo, poco dopo la stazione di servizio Eni di Bonagia. La giovane viaggiava a bordo di una Fiat Panda che, per cause ancora da accertare, è uscita fuori strada ribaltandosi.

Alcuni automobilisti, testimoni dell’incidente, hanno prontamente allertato il 118. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che hanno estratto la ragazza dall’abitacolo della vettura.

La giovane è stata successivamente trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Civico di Palermo. Le sue condizioni di salute non sono state rese note.

Gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale hanno effettuato i rilievi sul luogo dell’incidente e avviato le indagini per accertare la dinamica dell’accaduto.