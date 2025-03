Piccola palermitana muore a 11 anni per un cancro, Rosalia era un fiore

A Palermo lutto per Rosalia: undici anni stroncati da un male incurabile

Rosalia Finocchio, una bambina di soli undici anni, è scomparsa a Palermo dopo una lunga battaglia contro una grave malattia. Frequentava la seconda classe dell’Istituto Comprensivo “Lombardo Radice” ad indirizzo musicale. La notizia ha lasciato attonita l’intera comunità scolastica, parenti e amici.

Una raccolta fondi per la famiglia

Per supportare la famiglia di Rosalia in questo momento di profondo dolore, è stata organizzata una raccolta fondi. Un gesto di solidarietà concreta per alleviare il peso di questa tragedia.

Il cordoglio della scuola e della comunità

Numerosi i messaggi di cordoglio giunti da ogni parte. Il Dirigente Scolastico, Francesco Paolo Camillo, ha espresso la commozione dell’intero Istituto, ricordando Rosalia come una studentessa che ha affrontato un percorso difficile con coraggio. Ha sottolineato l’incredulità e il dolore per la prematura interruzione di una giovane vita.

Ricordi e dolore sui social

Anche sui social network si moltiplicano i messaggi di cordoglio e affetto. Amici e conoscenti ricordano Rosalia con parole toccanti, esprimendo il proprio dolore per la sua scomparsa. “Rip piccolo angelo”, si legge in uno dei tanti post dedicati alla bambina.